Pignata (Pascale): "80% delle diagnosi di tumore ovarico avviene in fase avanzata"

“Il tumore ovarico è subdolo, non dà grandi sintomi. Le donne non si accorgono per tempo di avere questa neoplasia”. Lo ha detto Sandro Pignata, direttore divisione Oncologia medica, dipartimento di Uro-ginecologia, Irccs Fondazione Pascale di Napoli, a margine dell’incontro a Roma, dell’Ovarian Cancer Commitment (Occ), un’iniziativa europea promossa da AstraZeneca insieme alla Società Europea di Oncologia Ginecologica (Esgo) e la Rete Europea dei Gruppi di Advocacy sul Cancro Ginecologico (Engage) che si pone l’obiettivo di promuovere la discussione e il confronto al fine di migliorare la qualità di vita e la sopravvivenza delle donne con cancro ovarico.