PrEP Hiv, Gori (ospedale Sacco): “Rimborsabilità permette prevenzione su larga scala”

La profilassi pre-esposizione (PrEP) di persone HIV negative, a base di emtricitabina e tenofovir disoproxil, ha da poco ottenuto la rimborsabilità. Lo ha stabilito l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) su richiesta di Mylan Pharmaceuticals Limited. Se ne è parlato in occasione della conferenza stampa indetta dal gruppo Viatris, di cui Mylan fa parte, dedicata ai temi della prevenzione della diffusione dell’infezione da Hiv. In questa occasione è intervenuto Andrea Gori, membro del dipartimento di Malattie Infettive dell’ospedale Luigi Sacco, professore all’università di Milano e presidente della sezione lombarda dell’Associazione nazionale per la lotta contro l’Aids (Anlaids Onlus).