Presentati a Roma i risultati dell’indagine “Stato dell’arte e prospettive per la telemedicina nella gestione dei pazienti con Sclerosi multipla” nell’ambito del progetto EcoSM

Sono stati presentati oggi a Roma i risultati dell’indagine “Stato dell’arte e prospettive per la telemedicina nella gestione dei pazienti con Sclerosi multipla”. L’indagine, realizzata nell’ambito del più ampio progetto EcoSM, ha il compito di fotografare la situazione attuale, relativamente all’utilizzo e all’impatto della televisita, che rappresenta oggi l’esperienza più concreta di telemedicina sperimentata in neurologia, con un gruppo di “utilizzatori precoci” che, a partire dall’emergenza pandemica continuano a usare questi strumenti e che oggi possono quindi condividere indicazioni e “lezioni apprese”. Dati utili per migliorare l’aderenza e la prossimità di accesso alle cure per circa 137.000 persone che in Italia convivono con questa malattia neurologica complessa.