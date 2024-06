Si è tenuto a Roma l’Evento Nazionale conclusivo “La gestione della profilassi COVID-19 come paradigma di un nuovo modello organizzativo” del progetto Prevention Management LAboratory (PMLAb), ideato da Dephaforum con il sostegno di AstraZeneca Italia, durante il quale sono state presentate le linee di indirizzo relative al modello organizzativo ideale per la PrEP di COVID-19 e la presa in carico e gestione del paziente immunocompromesso.