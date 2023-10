Prevenzione tumori, Albini: “Protocollo HELIXAFE è rivoluzionario”

“Questo è un protocollo davvero rivoluzionario. E’ infatti fondamentale riuscire ad individuare i ‘non tumori’, ovvero quelle condizioni di rischio che possono essere trattate con interventi non tossici e precoci”. Lo ha detto la professoressa Adriana Albini dell’Istituto europeo di Oncologia e responsabile del Working Group Cancer Prevention di AACR (American Association for Cancer Research), a margine della Consensus Conference promossa da Bioscience Foundation, svoltasi al Senato della Repubblica ed intitolata “Nuovo approccio nella prevenzione dei tumori, in Italia il primo modello al mondo”, con la quale è stato presentato HELIXAFE, il protocollo più innovativo al mondo che mira a prevenire l’insorgere delle neoplasie attraverso test che evidenziano le condizioni predisponenti allo sviluppo di tumori.