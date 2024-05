Pronto Diabete 2024, al via la campagna per la diagnosi precoce

Prevenire l’insorgenza delle complicanze renali e cardiovascolari sfruttando un potente strumento: la diagnosi precoce. È in un’ottica di sensibilizzazione che nasce la campagna nazionale Pronto Diabete che, dal 10 al 28 giugno, mette a disposizione dei pazienti con Diabete Mellito di tipo 2 consulenze specialistiche gratuite con un diabetologo, presso circa 50 centri in tutta Italia. L'iniziativa è patrocinata dalla Società Italiana di Diabetologia e dall’Associazione Medici Diabetologi, con l’adesione di Diabete Italia e Sistema Farmacia Italia e realizzata in partnership con AstraZeneca.