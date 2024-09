Psoriasi, Corazza (Apiafco): “La ricerca va avanti, ma manca informazione”

“Rispetto al passato esistono proposte terapeutiche capaci di curare anche la psoriasi severa, ma molte persone non lo sanno. La nostra associazione ha il dovere di informare i pazienti”. Così Valeria Corazza, presidente Associazione psoriasici italiani amici Fondazione Corazza - ApiaFCo, in occasione della conferenza stampa organizzata da Bristol Myers Squibb per annunciare il via libera da parte di Aifa alla rimborsabilità di deucravacitinib per il trattamento della psoriasi da moderata a severa.