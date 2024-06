Riccardi (Fvg), ‘al via digital hub per migliorare salute cittadiono’

L’intelligenza artificiale (Ia) è uno “strumento per evitare il rischio del declino del Servizio sanitario nazionale. Il Digital Hub” è “una rete con fondi e partner per migliorare la salute del cittadino”. Così l’assessore regionale alla Sanità del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenendo oggi, a Codroipo (Ud), all’evento Laboratorio Sanità 20/30 Ai (intelligenza artificiale) promosso in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, con l’obiettivo di diventare un appuntamento annuale sul tema dell’intelligenza artificiale con esperti nazionali ed europei, manager pubblici e privati, istituzioni, professionisti della sanità e partner tecnologici.