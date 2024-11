Ricerca, Brambilla (UniMi): “Siamo ateneo multidisciplinare, forza che portiamo in Europa e nel mondo”

“Siamo un grande ateneo multidisciplinare e questo dà la possibilità ai nostri ricercatori, anche all'interno della Statale, di potersi confrontare e di mettere a fattor comune la capacità di ricerca delle varie discipline. C’è la possibilità di far interagire a determinato tema ricercatori di vari ambiti. Questa forza la portiamo anche in Europa e nel mondo”. E’ quanto dichiarato da Marina Brambilla, rettrice dell’Università degli Studi di Milano, a margine della conferenza stampa di assegnazione degli ERC Synergy Grant 2024, intitolata “Ricerca scientifica di frontiera: la Statale che vince in Europa”, svoltasi presso la Sala del Consiglio del Rettorato dell’Università degli Studi di Milano.