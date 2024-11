Ricerca, Cattaneo (UniMi): “Questo premio rappresenta grande sfida per creare la medicina del domani”

“Per il nostro laboratorio rappresenta la grande sfida di partecipare a creare la medicina del domani e la medicina del futuro e come università, come ricercatori italiani, è importante dimostrare che abbiamo le competenze per farlo. L'Italia è piena di competenze di studiosi e studiose che possono raggiungere questi obiettivi. Spero anche che sia uno stimolo per i miei colleghi a competere a livello europeo”. Sono le parole di Elena Cattaneo, docente di Farmacologia del Dipartimento di Bioscienze dell’università degli Studi di Milano, e senatrice a vita, che si è aggiudicata, insieme al suo team, gli ERC Synergy Grant 2024 con il progetto ‘Custom-Made – Neurons for cell therapy in Parkinsons’ and Huntington’s disease’, che verrà sviluppato, nei prossimi 6 anni con un finanziamento di 10 milioni di euro, nel corso della conferenza stampa di assegnazione degli ERC Synergy Grant 2024, intitolata “Ricerca scientifica di frontiera: la Statale che vince in Europa”, svoltasi presso la Sala del Consiglio del Rettorato dell’Università degli Studi di Milano.