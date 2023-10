Rsv, Icardi: "Problema sanitario e sociosanitario"

“Il virus sinciziale costituisce un problema non solo sanitario ma anche socio sanitario, proprio per l’impatto che ha in termini di popolazione. Per tale motivo è evidente che la vaccinologia, la ricerca sui vaccini e la prevenzione primaria sono estremamente importanti”. Così Giancarlo Icardi, professore di Igiene presso l’università di Genova e direttore del Centro interuniversitario per la ricerca sull'influenza e le altre infezioni trasmissibili - Ciri-It, a margine della Conferenza nazionale di Sanità pubblica straordinaria, organizzata dalla Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti) a Cernobbio dal 12 al 14 ottobre.