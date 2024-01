In questo numero: Fnopi, 'infermiere snodo per digital health (pronuncia: Dìgital Helth) nella prossimità' Palmieri della Sia: “Italiani verso l’estinzione. All’ultimo posto come natalità in Europa” Bartoletti della Sime, “chirurgia e medicina estetica hanno stesse finalità e vanno fatte solo quando realmente servono” E per concludere lo Speciale Salus Tv dal titolo: Autismo, all’Antoniano si migliorano con musicoterapia capacità relazionali e motorie