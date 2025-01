Salus tv n° 1 dell'8 gennaio 2025

In questo numero: La psicoanalista Adelia Lucattini, nuovo anno passaggio importante, per viverlo bene fondamentale trasformare desideri in progetti e non essere soli Hiv: la ricercatrice Roberta Gagliardini dello Spallanzani: 'sogno è eradicazione. Grazie a terapia migliorata la qualità della vita' Sansalone dell’università Tor Vergata di Roma, impianto sfintere artificiale gold standar per incontinenza urinaria da prostatectomia radicale Come funziona il cervello dei bimbi? Studio piega le differenze tra maschi e femmine A seguire lo Speciale Salus Tv dal titolo: 'Noi e Nina', cortometraggio racconta come i clowndottori regalano sorrisi ai piccoli pazienti