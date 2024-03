In questo numero: Farmindustria promuove evento natalità con patrocinio del ministero della Famiglia Ok di Aifa a rimborsabilità durvalumab per trattamento epatocarcinoma e tumore vie biliari L'importanza della vaccinazione antinfluenzale in età pediatrica 5 milioni in Italia le persone con malattie reumatologiche, dall’Anmar uno spot per incentivare all’aderenza alle cure Via libera di Aifa alla rimborsabilità di dapagliflozin per scompenso cardiaco