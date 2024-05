In questo numero: Smemorati, il podcast che racconta l’Alzheimer attraverso la ricerca di una figlia dei ricordi perduti del padre La personal trainer Chiara Fazzini, non stoppare mai l’attività fisica nemmeno in “quei giorni” E ancora Lo smog fa male anche alle ossa, con più verde meno osteoporosi Mirone della Siu: “oggi è cambiata la filosofia sull’uso delle pillole dell’amore” A seguire lo Speciale Salus Tv dal titolo: La dieta di primavera per vincere insonnia, stanchezza e irritabilità