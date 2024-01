In questo numero: Malattia di Crhon, dieta a esclusione permette di migliorare i sintomi e riduce l’infiammazione; Arte-terapia per inclusione sociale, i 10 anni della Fondazione Di Liegro; E ancora Indagine Fiss, un bacio d’amore fra anziani dello stesso sesso mette ancora a disagio La Soi, misure per contrastare miopia e altri problemi della vista iniziano sin da piccoli