Salus tv n. 22 del 29 maggio 2024

In questo numero: Al via campagna Longevitas per promuovere prevenzione vaccinale, prima tappa dedicata all’Herpes zoster Scompenso cardiaco vera pandemia, importante diagnosi rapida con puntura al dito Malattie rare, qualità della vita ed inclusione al centro del 3^ appuntamento di ‘Let’s Talk’ di Sobi Cambiamento di rotta nel trattamento del tumore ovarico in Campania. Il punto in un incontro a Napoli In Italia mercato della sanità digitale in espansione, +11% nel 2023 Conferenza annuale Federfarma Lombardia: focus sul potenziale delle farmacie dei servizi in tema di prevenzione vaccinale