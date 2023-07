Salus tv n. 26 del 28 giugno 2023

In questo numero: Ail presenta i progressi della ricerca in ematologia lanciando messaggio di solidarietà alle famiglie Al Congresso Icar focus sul trattamento precoce anti covid dei pazienti fragili E ancora Metti in moto il dono: la passione per la due ruote incontra la donazione di sangue Da Italia Longeva le raccomandazioni su vaccinazione antipneumococcica per over 65 E per concludere la DECIMA puntata dello speciale della Sin, la Società italiana di neurologia, “Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo” dal titolo “133.000 gli italiani con sclerosi multipla, l’85% ha la forma a ricadute e remissioni”