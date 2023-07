In questo numero: Presentato report ‘Valorizzazione della rete dei volontari Alleati per la salute’ Connessioni di Vita, la guida per migliorare il rapporto dei pazienti con tumore cronico del sangue con medico e caregiver E ancora Nutrizionista, 'frutta come pranzo nemica della linea a prova di costume' Aifa approva la rimborsabilità di natalìzumab per via sottocutanea per Sm recidivante remittente