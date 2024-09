In questo numero: Strazzullo della Sinu, modifiche Larn vanno verso alimentazioni plant-based Troiano della Soi, ‘miopia favorisce comparsa di patologie come cataratta e glaucoma’ Donne e invecchiamento, i cibi giusti dopo i 40 anni per restare in forma A seguire lo Speciale Salus Tv dal titolo: Il Lada, o per gli amici ‘Diabete 1.5’, forma ‘intermedia’ tra Tipo 1 e 2: difficoltà diagnostiche e terapeutiche