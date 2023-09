In questo numero: Qualità dell’aria e salute polmonare, report Economist Impact supportato dal Gruppo Chiesi conferma correlazione ERS, nuovi farmaci biologici al centro del congresso sulle patologie respiratorie Prevenzione suicidi, + 37% richieste d’aiuto a Telefono Amico nel primo semestre 2023. Ecco come prendersi cura di se stessi Tumore del seno, Aifa approva rimborsabilità per trastuzumab deruxtecan Asma grave al centro del dibattito al Congresso ERS