Salus tv n. 40 del 2 ottobre 2024

In questo numero: A Roma master e corso in agopuntura addominale, in convenzione con l’Istituto Paracelso Siaarti, anestesisti in festa per i 90 anni di una storia illustre Sobi porta al Congresso Sie 2024 la sua ‘Geometry of care’: solidità in ematologia e innovazione in onco-ematologia Magi dell’Ordine medici di Roma, 'carenza del personale e insicurezza, lasciano in 1.500 l'anno' Presentata “Fai posto al cuore” la nuova campagna di sensibilizzazione sulla Cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva Voglie, mangiare per due, bere un bicchiere di vino ed altre credenze comuni. I consigli del ginecologo per le mamme in dolce attesa L’Uap manifesta a tutela della sanità privata per servizi più efficienti a servizio del cittadino A seguire la 3° puntata della Serie “Tumore al seno e rientro al lavoro” dal titolo: “Perché è possibile tornare al lavoro, importanza delle terapie e quando con quali precauzioni” Per concludere lo Speciale Salus Tv: “11.000 decessi l’anno in Italia per antimicrobico resistenza, da partecipanti a talk organizzato da Adnkronos possibili soluzioni”