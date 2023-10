Salus tv n. 41 dell'11 ottobre 2023

In questo numero: Premio Nobel per la Medicina a Karikò e Weissman per i vaccini a mRna 8 italiani su 10 ignorano il dolore dei bambini, indagine fotografa il “Bias della Bua” E-MemoryCare, presentato al ministero della Salute nuovo progetto tecnologico per contrastare la demenza Associazioni, clinici e istituzioni insieme nella giornata nazionale dell’alopecia areata Gli esperti, ‘Contro il Covid rendere disponibili quanto prima tutti i vaccini aggiornati' ‘Passata è la tempesta’, presentato Diario di bordo primo equipaggio formato da 5 persone con Itp Novartis, Aisc e Fipc parlano di ‘cuore’ in Parlamento Al via il 43° Mese della prevenzione dentale