Salus tv n. 45 dell' 8 novembre 2023

In questo numero: Gene longevità Foxo, “Super ricarica solo in 1 persona su 10, ma si può attivare” Novartis e Lilt, 3 giorni insieme per la prevenzione oncologica Cannabis e sanità, esperti: “ripartire dalla scienza e distinguere farmaci da altri prodotti” E ancora Chiuso il 77° Congresso Siaarti, Elena Bignami presidente 2025-2027 Primo libro bianco per raccontare l'anemia da malattia renale cronica Philips future heath index 2023, tre leader del mondo sanitario su 4 investono in intelligenza artificiale