In questo numero: Il 50% dei pazienti con tumore della toroide viene operato in reparti non specialistici ‘Mettiamo la psoriasi fuori gioco’, l’evento di Ucb Pharma sensibilizza su malattia autoimmune In persone con diabete di tipo 2 rischio da 2 a 4 volte maggiore di malattia cardiovascolare E ancora Viatris presenta a Milano risultati report su vaccino antinfluenzale 15 milioni i miopi in Italia, una soluzione innovativa le lenti ICL