In questo numero: Dialoghi di Sm' promuove la multidisciplinarità per il trattamento della sclerosi multipla Vince Y-Doc all’Hackathon Synlab. Aiuterà pazienti e caregiver a non dimenticare le terapie E ancora Innovazione e sostenibilità, un nuovo capitolo in ortopedia per J&J Medtech Allarme terapie intensive pediatriche in Italia, la proposta della Società italiana di neonatologia Novartis impegnata a migliorare futuro sanità italiana