Salus tv n° 49 del 4 dicembre 2024

In questo numero: "Le avventure nel barattolo", il cancro al seno metastatico raccontato ai figli Al via Campagna Parkinson Italia per far conoscere “una malattia che è 100 malattie” G7 Salute: strategie contro antibiotico-resistenza e il Villaggio di Fism Aisla lancia ‘Una promessa per la ricerca’ E ancora Robot “single port” facilita la chirurgia di precisione, Ifo prima realtà del centro Italia a dotarsene Sclerosi multipla, Sandoz lancia il progetto ‘Su misura’ Nuova opzione terapeutica per il linfoma diffuso a grandi cellule B Ipertensione arteriosa polmonare, presentata a Roma campagna di disease awareness promossa da Msd Otsuka celebra i suoi 50 anni in Europa