Salus tv n° 5 del 5 febbraio 2025

In questo numero: Obesità, Lilly lancia la campagna ‘Perdere peso non dipende solo da te. Il tuo corpo può fare resistenza’ Theras Day 2025, novità per la gestione del diabete Sinu Giovani, App educative e cooking classes per migliorare le conoscenze alimentari e favorire scelte sane e sostenibili Cancro della prostata, terapia mirata modifica pratica clinica in forma metastatica Amref Italia, per 2 italiani su 3 Paesi ricchi devono fare molto di più per problemi sanitari Paesi poveri. I risultati dell’indagine “Africa e salute” Uniamo, a Roma presentate le iniziative per la Giornata delle Malattie rare