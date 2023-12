Salus tv n. 50 del 13 dicembre 2023

In questo numero: Sime, medicina estetica sempre più sociale, al fianco di pazienti oncologici e ai fragili Al via la campagna di sensibilizzazione ‘Hiv. Ne parliamo?’ di Gilead Sciences Farmaceutica, 3 miliardi di euro e 700 milioni da industrie Vaccini, tutela dei pazienti fragili e nuove frontiere per la cura delle malattie rare E ancora Linfomi, zanubrùtinib di BeiGene disponibile anche in Italia Morte cardiaca improvvisa, impiantati per la prima volta in Italia defibrillatori extravascolari di ultima generazione A Natale sostieni con Emergency il diritto alla cura in Italia e non solo AbbVie, presentato il media tutorial per conoscere l’artrite psoriasica, patologia complessa GlobalHealth e salute per il futuro, la via della prevenzione 2.0 Ok dell’Aifa a nuova terapia contro il tumore del seno in fase iniziale Uno studio sul contributo di Merck Italia nella creazione di valore