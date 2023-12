Salus tv n. 51 del 20 dicembre 2023

In questo numero: Ministero della Salute ripensa sanità con innovativo approccio One Health Congresso Simit, ‘vaccini fondamentali per fragili e over 65’ Salutequità, proposte 10 leve di accesso per rilancio Ssn E ancora Giornata nazionale chirurgia bariatrica, da Sicob Manifesto e Infopoint per lotta a obesità Jak inibitori, farmaci ad azione rapida e sicura per dermatite atopica e sue comorbidità Le festività natalizie possono causare ansia e depressione, i rimedi della psichiatra Adelia Lucattini