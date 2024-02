In questo numero: 600.000 in Europa le donne con mutilazione genitale, 180.000 a rischio. L’impegno di Amref per evitarlo Vitiligine, un Manifesto per ottimizzare la gestione della malattia Il ginecologo che ha fatto nascere suo figlio con un cesareo d’urgenza: “una sensazione quasi unica al mondo” E ancora Al convegno “Oncologia del futuro” esplorate nuove frontiere per terapie di precisione Epilessia, con Risonanza magnetica da 3 tesla possibili valutazioni sia morfologiche, sia funzionali