Salus tv n.3 del 17 gennaio 2024

In questo numero: Iorio di Uniube in Brasile, per invecchiamento in salute fondamentale contenere lo stress ossidativo Tumore del seno metastatico Her2 low (si legge com’è scritto: Er 2 lou), da AstraZeneca e Daiichi Sankyo (pronuncia: Dàici Sànchio) nuova opzione terapeutica Acufene, con dispositivo “made in Italy” migliorati del 72% e del 68% gli indici di funzionalità ed handicap Studio Nutrionco, malnutrizione raddoppia rischio mortalità nei pazienti senza metastasi tumorali A seguire la news scelta per voi dalla redazione