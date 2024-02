In questo numero: Ricerca Swg, Sono circa 3 milioni le italiane con endometriosi ma solo una su due sa cos'è Policlinico Tor Vergata di Roma, da maggio 2023 attivo centro vaccinale ospedaliero Per l’Oms sono 21 le malattie tropicali neglette, alcune già presenti in Italia Malattia di Crohn e colite ulcerosa, lo studio Podcast di AbbVie fa luce su queste patologie ‘invisibili’ Dolore cronico, per la prima volta in Italia neurostimolatore in grado di controllarne 50 volte al secondo i segnali