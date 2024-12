Salute, a Roma l’incontro sulla cheratite da Acanthamoeba per diffondere conoscenza su grave e rara patologia oculare

Aumentare la conoscenza della cheratite da Acanthamoeba e la consapevolezza dei rischi ad essa connessi, ribadendo il ruolo centrale della prevenzione e della diagnosi precoce e sottolineando la portata trasformativa dell’avvento di polihexanide, primo farmaco mirato per il trattamento della Cheratite da Acanthamoeba frutto del lavoro di ricerca e sviluppo italiani. Questi gli obiettivi del Dialogue Meeting , promosso dalla rivista di politica sanitaria Italian Health Policy Brief, organizzato in collaborazione con l’Alleanza per l’Equità di Accesso alle Cure per le Malattie Oculari e tenutosi a Roma.