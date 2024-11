Salute, Aifa approva rimborso per ravulizumab in miastenia gravis

È disponibile in Italia ravulizumab inibitore del complemento C5 a lunga durata d'azione, come terapia aggiuntiva a quella standard per il trattamento di pazienti adulti affetti da Miastenia Gravis generalizzata (gMG - generalised Myasthenia Gravis) e positivi agli anticorpi anti-recettore dell’acetilcolina (AChR). L’annuncio del via libera al rimborso da parte dell’Agenzia del farmaco (Aifa), è stato dato da AstraZeneca, insieme ad Alexion, AstraZeneca Rare, durante un incontro con la stampa, a Milano.