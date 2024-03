Salute, Arcese: “Campagna ‘Mmarea’ ha ruolo rilevante per informazione paziente”

“La campagna ‘Mmarea’ ha un suo ruolo veramente rilevante in associazione a tutte le altre fonti informative che con il programma ha una certa specificità e originalità, in maniera tale da poter penetrare il livello informativo e di conoscenza del paziente che diffusamente appartiene a qualunque livello culturale e che si propone in termini educazionale, in qualche modo informativi, con una visione a lunga distanza”. Sono le parole di William Arcese, presidente del Comitato scientifico dell'Ail, Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, a margine dell’evento, promosso da Pfizer Italia in collaborazione con Ail – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfoma e Mieloma, intitolato “MMAREA – Il Mieloma Multiplo. Onda dopo Onda”, la campagna di comunicazione e informazione che ha l’obiettivo di informare, supportare e insegnare come gestire tutte le fasi di una malattia come il Mieloma Multiplo.