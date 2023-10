Salute: associazioni, clinici e istituzioni insieme nella giornata nazionale dell’alopecia areata

Invitati dalle principali associazioni di pazienti (Aipaf, Anaa e Anmaa) in occasione della Giornata nazionale dell’alopecia areata, i rappresentati delle società scientifiche (Adoi e Sidemast) e delle istituzioni si sono confrontati nel corso di un evento realizzato a Roma, in collaborazione con Fb&Associati, per accrescere la consapevolezza, la comprensione e gli standard di cura di questa patologia autoimmune che si manifesta in modo particolare sulla pelle, con la perdita dei capelli, ma che ha risvolti importanti sulla qualità della vita, soprattutto dei più piccoli dei circa 118 mila pazienti italiani.