Salute: Avv. Sepio, ‘Necessari bonus anche per animali domestici’

“Il tema affrontato in Prìncipi Attivi è legato alla cura degli animali. Un tema molto importante per quanto riguarda le famiglie italiane, giacché la spesa complessiva per la gestione degli animali domestici è molto alta. La strada da fare è ancora lunga ed occorreranno maggiori riconoscimenti per questi piccoli compagni per aumentare le detrazioni, il riconoscimento e comprendere all’interno dei vari bonus anche i nostri amici a quattro a zampe”. Lo ha detto l’esperto di economia sociale, l’Avvocato Gabriele Sepio, a margine del secondo appuntamento di ‘Principi Attivi’ tenutosi presso il Palazzo Santa Chiara a Roma.