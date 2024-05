Salute, Balboni (Loto Onlus): ‘Nostro obiettivo principale è affiancare ricerca scientifica per diagnosi precoce’

“L’obiettivo primario di Loto Onlus è quello di essere a fianco della ricerca scientifica, soprattutto quando si parla di diagnosi precoce. Siamo molto attenti e vicini ai pazienti per quanto riguarda la prevenzione primaria, ma soprattutto la diagnosi precoce sarebbe davvero in grado di cambiare le sorti di questa malattia che viene normalmente rilevata al terzo o quarto stadio”. E’ quanto affermato da Sandra Balboni, presidente Associazione Loto Odv, in occasione della Giornata Mondiale del tumore ovarico dell'8 maggio.