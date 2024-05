Salute, Belelli: "Efficacia vaccinazione contro Herpes Zoster è duratura"

“Una volta che si sviluppa la malattia, il trattamento non è particolarmente efficace, mentre la vaccinazione, soprattutto con i nuovi vaccini ricombinanti di recente acquisizione, sono molto efficaci e l'efficacia si mantiene nel tempo. Sono quindi fortemente raccomandati”. Sono le parole di Giuseppe Belelli, professore di Geriatria all’università Milano Bicocca e direttore Uoc Geriatria dell’Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza, a margine del convegno intitolato “Mantenersi in salute grazie alla prevenzione vaccinale dell’adulto: l’esempio del vaccino contro l’Herpes Zoster”, organizzato con il patrocinio di Regione Lombardia e dell’Istituto superiore di Sanità e con il sostegno non condizionante di Gsk. L’incontro odierno è stato la prima tappa della vasta campagna promossa da Fondazione Longevitas con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone, ottimizzare e ridurre, attraverso lo sviluppo di una sana longevità, la spesa sanitaria, consentendo importanti risparmi da reinvestire in salute.