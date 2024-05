Salute, Berardi: ‘Pazienti necessitano di accesso tempestivo a percorso diagnostico, terapeutico ed assistenziale di qualità’

“I bisogni delle pazienti con tumore ovarico sono innanzitutto avere accesso in maniera tempestiva e coordinata ad un percorso di qualità, diagnostico, terapeutico ed assistenziale. Un ulteriore bisogno insoddisfatto è la possibilità di fare una diagnosi precoce. Purtroppo si tratta di una patologia che spesso viene diagnosticata in una fase tardiva e questo rappresenta un limite anche nelle possibilità di cure”. Così, Rossana Berardi, direttrice clinica oncologica Aou delle Marche e professoressa Oncologia dell'università Politecnica delle Marche, in occasione della Giornata Mondiale del tumore ovarico dell'8 maggio.