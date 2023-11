“L’attrazione degli investimenti esteri nel nostro Paese è fondamentale, soprattutto in questo momento in cui è importante riattivare la crescita economica. Le aziende a capitale estero nel settore farmaceutico danno un contributo importante già oggi allo sviluppo socio economico”. Lo ha dichiarato Daniela Bianco, Responsabile Area Healthcare The European House Ambrosetti, in occasione della conferenza “InnovaCtion: ricerca, innovazione e cambiamento per la salute del futuro” promossa da GSK.