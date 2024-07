Salute: boom acqua idrogenata, ricercatore 'inutile ma spesso marketing batte scienza'

Per tanti dovrebbe essere il 'Sacro Gral' del benessere: è l'acqua idrogenata, ovvero semplice acqua a cui vengono aggiunte molecole di idrogeno disciolto. Viene venduta sottolineandone il 'potere' antinfiammatorio e la capacità di rafforzamento del sistema immunitario. Spesso poi vengono aggiunti aromi perché è indistinguibile dall'acqua del rubinetto, ma molto più cara. Aureliano Stingi, ricercatore e scienziato divulgatore su X, in un post ha chiarito che è "ovviamente inutile e mi conferma che spesso il marketing batte la scienza a mani basse". Raggiunto dall'Adnkronos Salute, ha specificato che "è l'ennesima moda stupida e costosa" e soprattutto "non serve a nulla se non a spendere soldi".

Sullo stesso fronte anche l'Associazione italiana acqua di qualità, che sul proprio sito ha provato a rispondere alla domanda: acqua idrogenata, ci sono benefici? "La concentrazione dell'idrogeno disciolto nell'acqua così arricchita è di circa 1 mg/L (la concentrazione di saturazione a temperatura ambiente è di 1,6 mg/L), cioè estremamente modesta - evidenzia l'associazione - Le affermazioni salutistiche diffuse in Rete provengono da chi produce e commercializza questi apparecchi; la maggior parte dei recenti studi scientifici è stata condotta ricercatori giapponesi (questa tecnologia nasce in Giappone) per testare gli effetti dell'idrogeno gas sui ratti, mentre un numero minore di ricerche ha evidenziato effetti terapeutici e preventivi sull'organismo umano su differenti casi clinici; non esistono prove condotte sul soggetto sano che dimostrino gli effetti decantati e i vantaggi rispetto alla normale acqua potabile".