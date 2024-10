Salute, Brambilla (UniMi): “Presentiamo il primo corso di laurea di Scienze psicologiche per la prevenzione e la cura”

“Nasce il primo corso di laurea che, all’interno di una facoltà di Medicina, mira a creare figure professionali che sappiano interagire con i medici nei contesti clinico assistenziali per accompagnare i pazienti nel momento delle malattie acute e nella cura delle malattie croniche””. Lo ha detto Marina Brambilla, rettrice dell’università degli studi di Milano, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo corso di laurea triennale in “Scienze psicologiche per la prevenzione e la cura”, istituito nella facoltà di Medicina e Chirurgia, primo in Italia, organizzato all’Università Statale di Milano.