“Approccio One Health nell’ambito della salute globale anche finalizzato alla cooperazione. Nel ‘Piano Mattei’ diritto sanitario finalizzato a formazione personale medico e migrazione legale a sostegno anche del sistema sanitario nazionale del nostro Paese”, lo ha dichiarato Maria Rosaria Campitiello, Capo della Segreteria Tecnica del Ministero della Salute, in occasione della conferenza “InnovaCtion: ricerca, innovazione e cambiamento per la salute del futuro” promossa da GSK.