“A seconda del livello di rischio è importante restare entro certi valori di colesterolo Ldl, comunemente chiamato ‘colesterolo cattivo’. Per i soggetti ad alto rischio bisogna cercare di stare alla larga da tutti i valori superiori a 70 mg/dl e, per i pazienti ad altissimo rischio, a 55 mg/dl”. Lo ha detto Alberico Catapano, presidente di Sisa, Società italiana per lo studio dell’aterosclerosi intervenendo alla campagna Novartis ‘Da Quore a Cuore’.