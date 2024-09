Salute, Coco (Novartis): “Campagna ‘Da quore a cuore’ rivolta a chi ha già avuto evento cardiovascolare”

“La campagna è rivolta ai pazienti che hanno già avuto eventi cardiovascolari, per aiutarli a capire qual è il rischio residuo, così da evitare che si possano ripetere eventi simili e che, quindi, il cuore smetta di battere troppo presto”. Sono le parole di Paola Coco, Medical Head di Novartis Italia, alla presentazione della campagna Novartis ‘Da quore a cuore’, patrocinata dall’Associazione italiana scompensati cardiaci (Aisc) e dalla Fondazione italiana per il cuore (Fipc), per sostenere il progetto educativo ‘Ascolta il tuo battito’.