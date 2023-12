Salute, Colacurci (Sigo): “Sigo ha implementato suo ruolo di referente istituzionale”

“Penso che la Società italiana di ginecologia e ostetricia in questi anni abbia implementato il suo ruolo di referente istituzionale, nei confronti delle istituzioni e dei propri soci, e che abbia aperto un dialogo costruttivo e fattivo nei confronti delle donne”. Così, il presidente della Sigo, Nicola Colacurci, in occasione del 98esimo Congresso nazionale della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo). La kermesse, in svolgimento dal 14 al 16 dicembre 2023 al Mico di Milano, chiama a raccolta l’intera ginecologia italiana attraverso le proprie federate dei ginecologi ospedalieri (Aogoi), universitari (Agui) e territoriali (Agite).