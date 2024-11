“Urgente coniugare innovazione e sostenibilità, per mantenere alti gli standard di cura per i pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali” (Mici) come la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. È il messaggio degli esperti riuniti al XV Congresso nazionale Ig-Ibd, il Gruppo italiano per lo studio delle malattie infiammatorie croniche intestinali, in corso a Riccione.