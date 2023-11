Salute, Corazza (Apiafco): “Sensibilizzare il paziente affinchè sia a essere soggetto e non oggetto della malattia”

“Il primo ad essere sensibilizzato deve essere il paziente per essere finalmente il soggetto della propria malattia, non l'oggetto. Significa un grande passo verso un patrimonio di conoscenza, che ancora non si è fatto in Italia”. Lo ha detto Valeria Corazza, presidente dell’Associazione pazienti ApiaFCo (Associazione psoriasici italiani amici della fondazione Corazza), a margine dell’evento ‘Mettiamo la psoriasi fuori gioco’, svoltosi a pochi giorni dalla giornata mondiale della psoriasi (29 ottobre) e con il quale si è voluto fare il punto sull’omonima campagna di sensibilizzazione.